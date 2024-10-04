Газпром энергохолдинг предложил сократить срок окупаемости новых электростанций

Газпром энергохолдинг предложил сократить срок окупаемости новых электростанцийМинэнерго готово обсуждать идею, но есть риск роста цен на электроэнергию для промышлености
«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ; управляет электроэнергетическими активами «Газпрома») предлагает сократить срок окупаемости проектов по строительству новых теплоэлектростанций (ТЭС) с нынешних 15-20 до пяти лет. Об этом 4 октября заявил директор по работе на рынке электроэнергии ГЭХ Михаил Булыгин в Сочи на форуме регулятора энергорынков НП «Совет рынка» «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России».
Он отметил, что накопленная инфляция в России в последние годы сильно опережает темпы роста цен на электроэнергию для промышленности и других оптовых потребителей (за исключением населения, которое платит по регулируемым тарифам). Из презентации Булыгина следует, что разрыв между ростом одноставочной цены оптового энергорынка (с учетом энергии и мощности) электричества и официальной инфляцией с 2019 по 2024 г. составил 22 процентных пункта или 1,8 трлн руб. в денежном выражении.
Как окупаются инвестиции
Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с момента ввода в конце 2000-х гг. был выстроен так, чтобы предотвратить резкий рост цен на электроэнергию. В результате, если рассчитывать только на работу на ОРЭМ по рыночным ценам, то инвестиции в новые электростанции вернуть не удастся. Чтобы окупить вложения, по согласованию с правительством инвестор на 15-20 лет получал спецнадбавку к цене мощности для построенной им генерации. Этот платеж размывался по всем промышленным потребителям, подключенным к тем зонам Единой энергосистемы, где введен ОРЭМ. При этом максимальные капвложения в строительство также контролировались регуляторами.
«Совет рынка» в августе сообщал, что в первом полугодии 2024 г. средневзвешенная одноставочная цена электроэнергии на оптовом рынке выросла на 0,8%. Это на 7,13 п.п. ниже официальной инфляции, по данным Росстата (7,93%). При этом в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона ) рост одноставочной цены в первом полугодии составил 0,3%. Оптовая цена электроэнергии (индекс РСВ) выросла на 1,9%, а стоимость мощности снизилась на 1,7%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) рост одноставочной цены составил 3%, стоимость электроэнергии увеличилась на 6,9%, мощность подешевела на 1,1%.
Угроза энергодефицита
«Последние несколько лет у нас в электроэнергетике есть дубинка [для строительства новых мощностей], а морковки, за которой мы могли бы двигаться дальше, нет. Мне кажется, что мы подошли к тому моменту, когда ограничения [по росту стоимости электроэнергии и капзатрат] нужно убирать. Гангрена (дефицит электроэнергии – “Ведомости”) растет, мы отрезаем от нее, отрезаем, но потом мы ходить не сможем, потому что ног не будет», – сказал он.
Булыгин подчеркнул, что на фоне прогнозируемых дефицитов электричества Россия «входит в период больших строек», когда ежегодно в стран потребуется вводить по 1 ГВт новых станций в ближайшие 10 лет. При этом дешевая электроэнергия, по его словам, разгоняет спрос. Она привлекает все больше потребителей, снижая резервы энергосистемы, подкрепляла тезисы Булыгина показанная им презентация. Если в декабре 2018 г. резерв мощности по Единой энергосистеме (ЕЭС) России составлял 57 ГВт, то на декабрь прошлого года – 28 ГВт, следует из документа.
О дефиците электроэнергии и исчерпании резервов в последние годы активно говорят и регуляторы, и участники рынка. Например, летом 2024 г. из-за нехватки мощностей на фоне аномальной жары на юге страны приходилось ограничивать электроснабжение потребителей, в том числе и населения. Из Схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2024–2029 гг. следует, что энергодефицит генерации в юго-западной части объединенной энергосистемы Юга составляет 857 МВт с «потенциальным увеличением» до 1,29 ГВт.
Если вы на улице зададите вопрос людям: сколько стоит электроэнегргия, вам ответят: «дорого», горячился Булыгин. Но никто, по словам топ-менеджера ГЭХ, не скажет, во сколько же для него обходится сотовая связь. «Простой человек, на самом деле, платит в месяц за сотовую связь больше, чем за электроэнергию. Но если без сотовой связи, как мне кажется, как то можно прожить, то без электроэнергии – наверное, тяжелее», – резюмировал он.
Как сократить окупаемость
Поэтому ГЭХ, как следует из выступления Булыгина, предлагает кратно снизить сроки окупаемости строительства новых ТЭС в рамках механизма конкурсного отбора мощности новой генерации (КОМ НГО) с 15-20 до пяти лет. КОМ НГО – текущий вариант регулируемого правительством механизма возврата инвестиций в новые электростанции. Такой договор гарантирует фиксированную доходность на протяжении 15 лет в 14% годовых (при ставке ОФЗ 8,5%).
При строительстве ТЭС мощностью в 470 МВт со сроком окупаемости 5 лет ежегодный дополнительный платеж за мощность для энергорынка вырастет с 30 млрд до 50 млрд руб., сообщается в презентации ГЭХ. Прирост одноставочной цены в первой ценовой зоне ОРЭМ (европейская часть и Урал) оптового энергорынка составит 8 коп. за 1 кВт ч против 5 коп. при периоде окупаемости проекта в 20 лет. Суммарная финансовая нагрузка на потребителей, за счет которых будет окупаться такая станция, снизится с 565 млрд руб. до 240 млрд руб.
«С учетом капитализации процентов по банковским траншам основной долг [генератора перед банком] на момент пуска станции составит 150% от суммы инвестиций», – указано в презентации. То есть при капзатратах в 100 млрд руб. он составит 150 млрд руб. «И это слайд, нарисованный еще до последнего повышения ключевой ставки [ЦБ]», – подчеркнул Булыгин. Банк России 13 сентября поднял ключевую ставку на 1 п.п. до 19% и не исключает ее дальнейшего роста.
Полный возврат долга через 20 лет за построенную на заемные деньги ТЭС возможен при норме доходности 16% в год, следует из презентации ГЭХа. «Вы скажете – стройте за свои средства. У нас нет своих средств, почти все – проектное финансирование, все средства заемные. Деньги, может быть, и есть, но не у нас, а у кого – не знаю», – подчеркнул Булыгин. По его словам, дешевые мощности создали «бешеный спрос» на электроэнергию со стороны промышленности.
Позиции регуляторов
Председатель правления «Системного оператора ЕЭС» (диспетчер энергосистемы) Федор Опадчий на конференции отметил, что в КОМ НГО максимум всех рисков «запихнули в заявку генератора» – то есть он заявляет определенный объем капзатрат и выходит на конкурс. Но есть риски и внешние, общеэкономического характера, которые не зависят от генерирующей компании, указал Опадчий. «То есть в этой логике нам придется позволить увеличивать эту плату за риск (капекс), иначе конкурсы просто не проходят (нет участников). Но сложно оценить все риски – роста налогов, стоимости оборудования и прочие. <...> Не проще ли эти риски, заложенные в сегодняшней модели, снять с генератора? За ним оставить только ответственность за капекс и за сроки вводов», – отметил он.
В свою очередь директор департамента энергетики Минэнерго Андрей Максимов отметил, что нужно «просто найти золотую середину» между сроком окупаемости и ценой, которую будет ежегодно оплачивать промышленность. «На первой волне программы ДПМов (первая программа строительства новой генерации – с 2004 по 2014 гг. – “Ведомости”) мы это уже делали – сокращали [сроки окупаемости проектов] с 15 до 10 лет. Это рабочий момент, можно обсуждать», – сказал он.
При этом чиновник подчеркнул, что ТЭС продолжит работать и после того, как она окупится за счет платежей оптовых потребителей, поэтому резко увеличивать доходность КОМ НГО Минэнерго « никогда не согласится».
«Ведомости» направили запрос в ассоциацию «Сообщество потребителей энергии».
Заемное дешевле своего
«Существенной проблемой инвестирования в энергетике является рост собственного капитала компаний, в том числе генерирующих. При ключевой ставке в 19% и планируемом ее повышении, корректно посчитанная стоимость капитала должна быть существенно выше текущих параметров. При этом стоимость долга тут не является ключевым фактором. Более того, долговое финансирование – это самые дешевые деньги», – отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Строительство с помощью средств акционеров, по его словам, в любом случае будет еще дороже.
Плановые капзатраты не должны учитывать финансовые расходы, поскольку они уже учтены в справедливой норме доходности, начисляемой инвестору при формировании возвратных платежей, продолжает он.
Инвестор же, отмечает он, в любом случае будет ориентироваться на средневзвешенную норму доходности при оценке инвестпроектов – хоть на 20 лет, хоть на 5 лет.
«В реальном выражении потребитель заплатит одинаковую стоимость в обоих случаях. При этом сокращение срока возврата инвестиций приведет к существенному росту цены [электроэнергии]. А история рынка мощности еще не знает примеров, когда бы цена мощности снижалась по завершению очередного инвестиционного цикла. В этом смысле потребителям выгоднее оставаться на текущей схеме возврата инвестиций», – указывает он.
По словам Сасима, также стоит учитывать тот факт, что текущее повышение цен на газ (с 1 июля 2025 г. для энергетиков она увеличивается на 21,3%) при маржинальном ценообразовании на рынке на сутки вперед (РСВ; основной рынок оптовой торговли электроэнергией) формирует благоприятные условия для эффективной генерации с низкими удельными расходами топлива, что расширяет их инвестиционные возможности.