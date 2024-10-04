Газпром энергохолдинг предложил сократить срок окупаемости новых электростанций

Председатель правления «Системного оператора ЕЭС» (диспетчер энергосистемы) Федор Опадчий на конференции отметил, что в КОМ НГО максимум всех рисков «запихнули в заявку генератора» – то есть он заявляет определенный объем капзатрат и выходит на конкурс. Но есть риски и внешние, общеэкономического характера, которые не зависят от генерирующей компании, указал Опадчий. «То есть в этой логике нам придется позволить увеличивать эту плату за риск (капекс), иначе конкурсы просто не проходят (нет участников). Но сложно оценить все риски – роста налогов, стоимости оборудования и прочие. <...> Не проще ли эти риски, заложенные в сегодняшней модели, снять с генератора? За ним оставить только ответственность за капекс и за сроки вводов», – отметил он.