На фоне сильной жары в России начались масштабные сбои в энергосистеме

Днем произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщило министерство. Из-за этого были введены временные ограничения потребления электроэнергии в энергосистеме юга России на 1,5 ГВт для «сохранения устойчивости энергосистемы в условиях повышенных нагрузок». В 17.00 мск Минэнерго сообщило, что в результате «оперативных действий по оптимизации режима работы сети» объем временных ограничений в энергосистеме юга снижен на 500 МВт.