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На фоне сильной жары в России начались масштабные сбои в энергосистеме

Истощение резервов мощности для пиковых нагрузок становится системной проблемой
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
В сильную жару при резком росте энергопотребления отключение даже одного энергоблока может создать дефицит электроэнергии в энергосистеме/ Сергей Пивоваров / РИА Новости

Масштабные сбои в работе энергосистемы России произошли 16 июля на юге и востоке страны, следует из сообщений Минэнерго, местных властей и энергетических компаний.

Днем произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщило министерство. Из-за этого были введены временные ограничения потребления электроэнергии в энергосистеме юга России на 1,5 ГВт для «сохранения устойчивости энергосистемы в условиях повышенных нагрузок». В 17.00 мск Минэнерго сообщило, что в результате «оперативных действий по оптимизации режима работы сети» объем временных ограничений в энергосистеме юга снижен на 500 МВт.

«Росатом» в своем заявлении уточнил, что энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети «действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора». Госкорпорация сообщила, что блок будет подготовлен к включению в сеть после устранения причин срабатывания защиты. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышал естественных значений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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