На фоне сильной жары в России начались масштабные сбои в энергосистеме

На фоне сильной жары в России начались масштабные сбои в энергосистемеИстощение резервов мощности для пиковых нагрузок становится системной проблемой
Масштабные сбои в работе энергосистемы России произошли 16 июля на юге и востоке страны, следует из сообщений Минэнерго, местных властей и энергетических компаний.
Днем произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщило министерство. Из-за этого были введены временные ограничения потребления электроэнергии в энергосистеме юга России на 1,5 ГВт для «сохранения устойчивости энергосистемы в условиях повышенных нагрузок». В 17.00 мск Минэнерго сообщило, что в результате «оперативных действий по оптимизации режима работы сети» объем временных ограничений в энергосистеме юга снижен на 500 МВт.
«Росатом» в своем заявлении уточнил, что энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети «действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора». Госкорпорация сообщила, что блок будет подготовлен к включению в сеть после устранения причин срабатывания защиты. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышал естественных значений.