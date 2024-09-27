Власти намерены обновить энергосистему России

«Необходимо нам продолжить модернизацию электросетевой инфраструктуры. И речь касается в целом, наверное, не только электросетевой, но и генерирующих мощностей. Уже предпринимается ряд мер, направленных на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей», – сказал он во вступительном слове. Необходимо и обеспечить тесное взаимодействие федеральной власти, руководства регионов и энергетических компаний. Новак подчеркнул, что также стоит решать задачи по объединению энергосистем Дальнего Востока и Сибири, а также усиливать связь между энергосистемами Сибири и Урала.