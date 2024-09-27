Власти намерены обновить энергосистему России

Власти намерены обновить энергосистему РоссииНа «Российской энергетической неделе» состоялось заседание комиссии Госсовета по энергетике
На площадке форума «Российская энергетическая неделя» в московском «Манеже» состоялось заседание комиссии Госсовета России «Энергетика». Темой встречи стало повышение надежности и эффективности электросетевого комплекса России. В рамках открытой части заседания были озвучены предложения по объединению энергосистем Дальнего Востока и Сибири, модернизации электросетей и обновлению энергосистемы Советского Союза, которая «исчерпала свои возможности».
В заседании приняли участие помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Республики Саха (Якутия) – председатель комиссии Госсовета РФ «Энергетика» Айсен Николаев и др. Во вступительных словах были обозначены основные направления обсуждения.
На повестке дня – обеспечение надежности электроснабжения, сообщил Дюмин и привел в пример августовскую ситуацию в Приморском крае, когда без света остались «целые города и поселки». По его словам, в прошлом году правительству совместно с энергетической комиссией Госсовета было поручено определить тарифные источники финансирования, консолидацию электросетевого комплекса, а также целесообразность передачи регионам и муниципальным образованиям непрофильных объектов электросетевого хозяйства из федеральной собственности.
«Комиссия проработала предложения правительства и не поддержала из них те, которые, по мнению регионов, могут негативно сказаться на благосостоянии граждан, а также на развитии экономики отдельно взятого субъекта», – уточнил Дюмин.
Новак назвал топливно-энергетический комплекс фундаментом развития экономики страны. «В этом году и в прошедшем у нас продолжает расти потребление электроэнергии во многих регионах нашей страны. Это указывает нам в том числе и на темпы роста экономики», – заявил он.
Новак считает важным обеспечение необходимыми мощностями растущие потребности экономики, промышленности, различных отраслей народного хозяйства, а также прохождение надежно осенне-зимнего периода, летних максимальных пиков.
«Необходимо нам продолжить модернизацию электросетевой инфраструктуры. И речь касается в целом, наверное, не только электросетевой, но и генерирующих мощностей. Уже предпринимается ряд мер, направленных на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей», – сказал он во вступительном слове. Необходимо и обеспечить тесное взаимодействие федеральной власти, руководства регионов и энергетических компаний. Новак подчеркнул, что также стоит решать задачи по объединению энергосистем Дальнего Востока и Сибири, а также усиливать связь между энергосистемами Сибири и Урала.
«Мы должны понимать значение электроэнергии для всех жителей нашей страны. Мы почему-то постоянно забываем, потому что привыкли, что вот она светится лампочка, и у нас все хорошо. Но мы прекрасно знаем, какие последствия происходят в случае, если электричества нет. Отключается все», – сказал министр энергетики Цивилев.
Вся цепочка энергосистемы находится под «постоянным воздействием внешних угроз». Среди них – перепады температур, санкции и большой рост потребления электроэнергии, уточнил министр.
Цивилев в выступлении заметил, что России была передана эффективная энергосистема Советского Союза, которая сегодня «практически исчерпала свои возможности» с учетом роста. «Поэтому мы с вами сформируем новую, современную энергетическую систему, которая должна повторить главные принципы, которые были заложены в единой энергетической системе Советского Союза», – отметил он. Обновленная энергосистема должна быть конкурентоспособна по стоимости электроэнергии.
Об исчерпании советских резервов энергетики Цивилев заявлял 9 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он говорил, что российская электроэнергетика недофинансирована. По словам Цивилева, России нужно строить новую генерацию электроэнергии, модернизировать сети и «не забывать и о каждодневной работе, подготовке к осенне-зимнему периоду».
«Ведомости» со ссылкой на Системного оператора Единой энергосистемы России писали, что электропотребление в России в 2023 г. составило свыше 1,1 трлн кВт∙ч, увеличившись за последние 10 лет более чем на 108 млрд кВт∙ч (без учета новых субъектов РФ). Чтобы удовлетворить возросший спрос на электроэнергию, за десятилетие в России ввели 36,1 ГВт новых генерирующих мощностей, что позволило отечественной энергосистеме выйти на пятое место в мире по установленной мощности – 254,3 ГВт на конец 2023 г.
При этом, отмечались риски энергодефицита на юге Приморья и в Краснодарском крае. Также в Системном операторе сообщили, что рост электропотребления в Сибири связан с майнингом криптовалют и распространением электроотопления.