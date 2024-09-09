Цивилев сообщил об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики
«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина – недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», – отметил Цивилев.
Он добавил, что энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, поскольку пришлось отменить и перенести ряд капитальных ремонтов и проектов модернизации тепловых электростанций. Для снижения рисков субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО) отнесены к регионам с высокими рисками в электроэнергетике. В настоящий момент реализуются меры по снижению аварийности и повышению надежности тепловой генерации.
5 сентября президент Владимир Путин поручил правительству вместе с энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке.
По его словам, сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт\ч в год, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 96 млрд кВт\ч. Программа должна ликвидировать назревающий в регионе дефицит электроэнергии – прежде всего за счет ввода новой генерации.
4 сентября на совещании по развитию инфраструктуры Дальнего Востока Путин отмечал, что до 2030 г. потребление электроэнергии в ДФО будет прибавлять в среднем порядка 5% в год, что вдвое выше среднероссийского показателя. Поэтому к 2030 г. в регионе необходимо построить новые электростанции суммарной мощностью 2,6 ГВт. Глава государства также призвал «подумать о строительстве» АЭС в регионе.