Цивилев сообщил об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики

4 сентября на совещании по развитию инфраструктуры Дальнего Востока Путин отмечал, что до 2030 г. потребление электроэнергии в ДФО будет прибавлять в среднем порядка 5% в год, что вдвое выше среднероссийского показателя. Поэтому к 2030 г. в регионе необходимо построить новые электростанции суммарной мощностью 2,6 ГВт. Глава государства также призвал «подумать о строительстве» АЭС в регионе.