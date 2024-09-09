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Цивилев сообщил об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики

Ведомости

Российская электроэнергетика недофинансирована, а резервы, которые были созданы во времена СССР, к настоящему моменту исчерпаны. Об этом рассказал ТАСС глава Минэнерго Сергей Цивилев в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина – недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», – отметил Цивилев.

Он добавил, что энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, поскольку пришлось отменить и перенести ряд капитальных ремонтов и проектов модернизации тепловых электростанций. Для снижения рисков субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО) отнесены к регионам с высокими рисками в электроэнергетике. В настоящий момент реализуются меры по снижению аварийности и повышению надежности тепловой генерации.

5 сентября президент Владимир Путин поручил правительству вместе с энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке.

По его словам, сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт\ч в год, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 96 млрд кВт\ч. Программа должна ликвидировать назревающий в регионе дефицит электроэнергии – прежде всего за счет ввода новой генерации.

4 сентября на совещании по развитию инфраструктуры Дальнего Востока Путин отмечал, что до 2030 г. потребление электроэнергии в ДФО будет прибавлять в среднем порядка 5% в год, что вдвое выше среднероссийского показателя. Поэтому к 2030 г. в регионе необходимо построить новые электростанции суммарной мощностью 2,6 ГВт. Глава государства также призвал «подумать о строительстве» АЭС в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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