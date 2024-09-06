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Владимир Путин поручил исключить блэкауты на Дальнем Востоке

Для этого будет разработана долгосрочная программа развития энергетики региона
Василий Милькин
Александр Волобуев
Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, в том числе с использованием механизмов проектного финансирования. Об этом он заявил 5 сентября в ходе пленарного заседания на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ).

Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке, по его словам, составляет 69 млрд кВт ч в год, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 96 млрд кВт ч. Программа должна ликвидировать назревающий в регионе дефицит электроэнергии – прежде всего за счет ввода новой генерации, уточнил президент. «Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего сдерживаются строительство, промышленные объекты, инфраструктура», – подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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