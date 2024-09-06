Владимир Путин поручил исключить блэкауты на Дальнем Востоке

Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке, по его словам, составляет 69 млрд кВт ч в год, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 96 млрд кВт ч. Программа должна ликвидировать назревающий в регионе дефицит электроэнергии – прежде всего за счет ввода новой генерации, уточнил президент. «Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего сдерживаются строительство, промышленные объекты, инфраструктура», – подчеркнул президент.