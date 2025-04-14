Минэнерго оценило потребность в газовых турбинах до 2042 года в 31 ГВт

Минэнерго оценило потребность в газовых турбинах до 2042 года в 31 ГВтЭксперты допускают новые сдвиги проектов строительства и модернизации ТЭС на фоне дефицита оборудования
Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 г. оценивается в 31 ГВт (258 турбин). Об этом говорится в материалах Минэнерго к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики, прошедшей 8 апреля (есть у «Ведомостей»).
Потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт, в общей сложности до 2042 г. для нужд генерирующих компаний необходимо 430 таких турбин.
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