Минэнерго оценило потребность в газовых турбинах до 2042 года в 31 ГВт

Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 г. оценивается в 31 ГВт (258 турбин). Об этом говорится в материалах Минэнерго к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики, прошедшей 8 апреля (есть у «Ведомостей»).