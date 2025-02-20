Правительство опять хочет сдвинуть сроки модернизации крупных ТЭС

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики 19 февраля 2025 г. рассмотрит вопрос сдвижки сроков модернизации шести блоков на пяти крупных теплоэлектростанциях (ТЭС), следует из проекта протокола заседания, с которым ознакомились «Ведомости». Голосование по нему, как следует из документа, пройдет в заочном формате.