Правительство опять хочет сдвинуть сроки модернизации крупных ТЭС

Правительство опять хочет сдвинуть сроки модернизации крупных ТЭСМашиностроители не успевают обеспечить их оборудованием
Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики 19 февраля 2025 г. рассмотрит вопрос сдвижки сроков модернизации шести блоков на пяти крупных теплоэлектростанциях (ТЭС), следует из проекта протокола заседания, с которым ознакомились «Ведомости». Голосование по нему, как следует из документа, пройдет в заочном формате.
Речь идет об объектах энергогенерации «Интер РАО», Сибирской генерирующей компании (СГК) и ТГК-16, входящей в холдинг ТАИФ, модернизируемых в рамках программы конкурентного отбора мощности для модернизации ТЭС (КОММОД). Генерирующие компании, как следует из материалов к заседанию, ссылаются на неисполнение в оговоренные сроки поставки оборудования «Силовыми машинами».
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