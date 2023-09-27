Газета
Финансы

Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

Биржевые сервисы компании и другие бизнес-направления закроют в течение нескольких месяцев
Анастасия Швецова
Максим Стулов / Ведомости

Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», – говорится в заявлении Binance.

В компании пояснили, что работа в России стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Там уточнили, что Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев. 

Стоимость сделки с CommEX не разглашается. В Binance подчеркнули, что в рамках этого соглашения криптобиржа полностью прекратит свою работу в России. Кроме того, компания уходит из страны без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа.

В конце августа The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Binance рассматривает варианты дальнейшей работы в России, включая полный уход из страны. Почти за неделю до этого газета сообщила, что минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций. WSJ отмечала, что, поддерживая сделки с использованием карт российских банков, криптобиржа способствует выводу российских средств за рубеж и обходу ограничений.

Криптобиржа Binance нашла возможность работать с россиянами

Обслуживать их они могут через лицензии в дружественных юрисдикциях

С начала спецоперации России на Украине Binance ввела ряд ограничений для россиян на фоне введения санкций в отношении РФ. В частности, в апреле 2022 г. после принятия пятого пакета санкций ЕС против России Binance запретила клиентам, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро, торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет, им был доступен только режим «вывод средств». Это ограничение было снято в апреле 2023 г. В Binance подчеркнули, что биржа придерживается всех санкционных правил.

В марте 2023 г. в рамках десятого пакета санкций Евросоюза биржа ввела ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро. После публикации WSJ о начале расследования минюста США компания ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных