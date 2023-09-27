Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

Криптобиржа Binance объявила об уходе из РоссииБиржевые сервисы компании и другие бизнес-направления закроют в течение нескольких месяцев
Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», – говорится в заявлении Binance.
В компании пояснили, что работа в России стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Там уточнили, что Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.
Стоимость сделки с CommEX не разглашается. В Binance подчеркнули, что в рамках этого соглашения криптобиржа полностью прекратит свою работу в России. Кроме того, компания уходит из страны без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа.
В конце августа The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Binance рассматривает варианты дальнейшей работы в России, включая полный уход из страны. Почти за неделю до этого газета сообщила, что минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций. WSJ отмечала, что, поддерживая сделки с использованием карт российских банков, криптобиржа способствует выводу российских средств за рубеж и обходу ограничений.
С начала спецоперации России на Украине Binance ввела ряд ограничений для россиян на фоне введения санкций в отношении РФ. В частности, в апреле 2022 г. после принятия пятого пакета санкций ЕС против России Binance запретила клиентам, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро, торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет, им был доступен только режим «вывод средств». Это ограничение было снято в апреле 2023 г. В Binance подчеркнули, что биржа придерживается всех санкционных правил.
В марте 2023 г. в рамках десятого пакета санкций Евросоюза биржа ввела ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро. После публикации WSJ о начале расследования минюста США компания ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P.