Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

С начала спецоперации России на Украине Binance ввела ряд ограничений для россиян на фоне введения санкций в отношении РФ. В частности, в апреле 2022 г. после принятия пятого пакета санкций ЕС против России Binance запретила клиентам, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро, торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет, им был доступен только режим «вывод средств». Это ограничение было снято в апреле 2023 г. В Binance подчеркнули, что биржа придерживается всех санкционных правил.