Криптобиржа Binance нашла возможность работать с россиянами

Binance имеет представительства во многих странах и отношение к пользователям из России может очень разниться, добавляет независимый финтех-эксперт Павел Федоров. Если российский гражданин без вида на жительства или договора долгосрочной аренды стал бы открывать счет во французской Binance, то с высокой вероятностью он не прошел бы даже сервис «Знай своего клиента» (KYC). В случае открытия счета в Binance, расположенной в Гонконге или островных юрисдикциях, для пользователя из России, скорее всего, не будет никаких ограничений, допускает эксперт.