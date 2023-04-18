Криптобиржа Binance нашла возможность работать с россиянами

Криптобиржа Binance нашла возможность работать с россиянамиОбслуживать их они могут через лицензии в дружественных юрисдикциях
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance отменила лимит в 10 000 евро для учетных записей россиян. Об этом вечером 17 апреля написал профильный Telegram-канал BitLenta. В службе поддержки биржи «Ведомостям» подтвердили, что «данного ограничения больше нет». Представитель площадки сказал «Ведомостям», что площадка выполняет все санкционные правила.
Собеседник отметил, что площадка применяет санкции к людям, организациям, юрлицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список. Binance отказывает таким субъектам в доступе к платформе, уточнил представитель. Все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юрлицами в Евросоюзе в полном объеме, добавил представитель площадки.
Криптобиржа ввела ограничения в апреле 2022 г. после принятия пятого пакета санкций ЕС против России. С того момента российские пользователи, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро, не могли торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет, им был доступен только режим «вывода средств».
Юрлицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам из России, а также российским гражданам, за исключением лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ, а также Швейцарии, сказал представитель Binance. На Binance по-прежнему действуют ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро. Этот запрет был введен в марте 2023 г. в рамках десятого пакета санкций Евросоюза.
Юрлица Binance зарегистрированы не только в Евросоюзе, но и в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России, сказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ситуацией. Поэтому, по его словам, ограничивая услуги российским клиентам на территории Евросоюза, Binance может обслуживать россиян в рамках другой юрисдикции. В такой ситуации площадка «будет чиста с юридической точки зрения».
Биржа стала «теплее» относится к россиянам после того, как получила лицензии в некоторых странах Евросоюза, добавил он. Компания работает сейчас во Франции, Италии, Швеции, Испании, Польше, Литве и на Кипре.
Binance имеет представительства во многих странах и отношение к пользователям из России может очень разниться, добавляет независимый финтех-эксперт Павел Федоров. Если российский гражданин без вида на жительства или договора долгосрочной аренды стал бы открывать счет во французской Binance, то с высокой вероятностью он не прошел бы даже сервис «Знай своего клиента» (KYC). В случае открытия счета в Binance, расположенной в Гонконге или островных юрисдикциях, для пользователя из России, скорее всего, не будет никаких ограничений, допускает эксперт.
Директор по инвестициям инвесткомпании Blockreign Capital Рустам Боташев допускает, что потеря российских клиентов на фоне проблем с американскими регуляторами подтолкнула криптобиржу отменить ограничения. По статистике Chainalysis, Россия находится на 9-м месте в мире по объемам инвестиций в криптовалюту и на 2-м месте (11,9%) по вовлеченности населения в покупку цифровых активов, добавляет генеральный директор MetaForest (площадка для геймификации) Никита Петров. То есть, говоря о России, организации должны понимать, что это значимый «кусок пирога» финансовых потоков блокчейн-мира. Рынки всегда следовали за политикой, но когда она доходит до «абсурда» в виде блокировки клиентов, рынок корректирует ситуацию, считает Петров.
Федоров, наоборот, не ожидает заметного влияния увеличения новых счетов или сильного притока денег на Binance в случае снятия ограничений. По разным оценкам, средний размер активов на счете криптобиржи у розничного клиента меньше 10 000 евро.
Вполне возможно, в Binance поняли, что они не могут потерять колоссальный пул инвесторов из России, говорит Петров. В марте этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против Binance, обвиняя ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях.
Эксперт называет случившееся «оттепелью». Российские клиенты нужны площадке, а она нужна им, потому что, как минимум, возможность быстрой покупки криптовалюты через P2P-сервис (платежи между физлицами) Binance один из самых удобных вариантов на рынке, резюмировал Петров.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в ноябре 2022 г. говорил о том, что площадка допускает сохранение доступа для граждан России. «Мы против диктатуры, но не против населения какой-либо страны, однако как бизнес, лицензированный во многих юрисдикциях, мы должны соблюдать их законы», – цитировал Чжао CoinDesk.
Ограничения, касающиеся криптовалюты, не действуют в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии. Операции P2P в общем количестве услуг это мелочь, считает Боташев: у площадки есть как минимум услуги по спотовой торговле, деривативы и стейкинг.
Команда Binance по соблюдению требований насчитывает более 750 человек по всему миру и около половины из них непосредственно участвуют в работе по контролю за санкциями, такой как борьба с отмыванием денег, скрининг имен, адаптация «Знай своего клиента» (KYC и KYB) и мониторинг сети, добавил представитель площадки.