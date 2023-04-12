Binance на грани провала

А когда дела стали налаживаться, с Чанпэном связался финансовый регулятор Японии. У биржи нет лицензии для работы с гражданами страны, строго предупредил он. И после года в Японии Binance пришлось уехать и из этой страны. Чанпэн с сотрудниками отправился на Мальту. Это официальная версия. Год назад Bloomberg писало, что финансовый регулятор острова не надзирает за деятельностью Binance. То есть Чанпэн, судя по всему, понял, что покоя ему не дадут нигде, и решил рассредоточить бизнес по миру.