Binance на грани провала

Binance на грани провалаЗа что американские регуляторы преследуют крупнейшую криптобиржу мира с оборотом до $34 трлн в год
С самого своего рождения криптобиржа Binance вынуждена была скитаться по свету, укрываясь от регуляторов. Компанию основали 14 июля 2017 г. в Китае. Не прошло и двух месяцев, как криптобиржи были запрещены в этой стране. Крипта будет использована, чтобы выводить деньги за рубеж, опасались местные чиновники. Основатель Binance Чанпэн Чжао собрал всю команду из 30 сотрудников и организовал переезд в Японию. Где было непросто обустроиться: проблемы возникали даже с арендой офиса, никто не доверял непонятному IT-стартапу.
А когда дела стали налаживаться, с Чанпэном связался финансовый регулятор Японии. У биржи нет лицензии для работы с гражданами страны, строго предупредил он. И после года в Японии Binance пришлось уехать и из этой страны. Чанпэн с сотрудниками отправился на Мальту. Это официальная версия. Год назад Bloomberg писало, что финансовый регулятор острова не надзирает за деятельностью Binance. То есть Чанпэн, судя по всему, понял, что покоя ему не дадут нигде, и решил рассредоточить бизнес по миру.