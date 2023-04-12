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Binance на грани провала

За что американские регуляторы преследуют крупнейшую криптобиржу мира с оборотом до $34 трлн в год
Антон Осипов
Евгений Разумный / Ведомости

С самого своего рождения криптобиржа Binance вынуждена была скитаться по свету, укрываясь от регуляторов. Компанию основали 14 июля 2017 г. в Китае. Не прошло и двух месяцев, как криптобиржи были запрещены в этой стране. Крипта будет использована, чтобы выводить деньги за рубеж, опасались местные чиновники. Основатель Binance Чанпэн Чжао собрал всю команду из 30 сотрудников и организовал переезд в Японию. Где было непросто обустроиться: проблемы возникали даже с арендой офиса, никто не доверял непонятному IT-стартапу.

А когда дела стали налаживаться, с Чанпэном связался финансовый регулятор Японии. У биржи нет лицензии для работы с гражданами страны, строго предупредил он. И после года в Японии Binance пришлось уехать и из этой страны. Чанпэн с сотрудниками отправился на Мальту. Это официальная версия. Год назад Bloomberg писало, что финансовый регулятор острова не надзирает за деятельностью Binance. То есть Чанпэн, судя по всему, понял, что покоя ему не дадут нигде, и решил рассредоточить бизнес по миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных