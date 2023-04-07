Forbes: криптомиллиардеры потеряли свыше 75% своего капитала за 2022 год

В апреле прошлого года, по данным Forbes, в мире было 19 криптовалютных миллиардеров с общими активами в $140 млрд, но по состоянию на 10 марта 2023 г. в списке криптомиллиардеров оказалось только 9 из них — за год общий капитал всех криптопредринимателей сократился на $110 млрд, достигнув отметки в $30 млрд.