Forbes: криптомиллиардеры потеряли свыше 75% своего капитала за 2022 год
Богатейшие криптомиллиаредеры потеряли более 75% своего капитала за прошедший 2022 г. Об этом сообщил американский журнал Forbes.
В апреле прошлого года, по данным Forbes, в мире было 19 криптовалютных миллиардеров с общими активами в $140 млрд, но по состоянию на 10 марта 2023 г. в списке криптомиллиардеров оказалось только 9 из них — за год общий капитал всех криптопредринимателей сократился на $110 млрд, достигнув отметки в $30 млрд.
По обновленной информации журнала, сейчас первое место в списке богатейших в отрасли криптовалют также занимает руководитель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием в $10,5 млрд (в 2022 г. его состояние оценивалось в $65 млрд). На втором месте оказался создатель криптобиржы MtGox и сооснователь блокчейнов Ripple и Stellar Джед Маккалеб с активами в $2,4 млрд, вместо $2,5 млрд в прошлом году.
На третьем и четвертом месте оказались криптомиллиардеры с состоянием по $2,2 млрд каждый – руководитель Coinbase Брайн Армстронг ($6,6 млрд в 2022 г.) и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен ($4,3 млрд в 2022 г.).
Журнал связывает падение состояний предпринимателей в криптосфере с падением стоимости активов, банкротствами и судебными процессами, – в частности, с арестом основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов после краха биржи криптовалют.
В прошлом году Бэнкман-Фрид занимал второе место в рейтинге Forbes, а его состояние оценивалось в $24 млрд, однако после его ареста FTX подала на банкротство, а самому Бэнкману-Фриду грозит пожизненное заключение.
Падение FTX началось после статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.
28 марта Бэнкману-Фриду предъявили новое обвинение – в даче взятки в $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам для разморозки счетов своего хедж-фонда. Тогда следствие обвинило его с целью нарушения положений американского закона о противодействии коррупции за рубежом.