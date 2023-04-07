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Forbes: криптомиллиардеры потеряли свыше 75% своего капитала за 2022 год

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Богатейшие криптомиллиаредеры потеряли более 75% своего капитала за прошедший 2022 г. Об этом сообщил американский журнал Forbes.

В апреле прошлого года, по данным Forbes, в мире было 19 криптовалютных миллиардеров с общими активами в $140 млрд, но по состоянию на 10 марта 2023 г. в списке криптомиллиардеров оказалось только 9 из них — за год общий капитал всех криптопредринимателей сократился на $110 млрд, достигнув отметки в $30 млрд.

По обновленной информации журнала, сейчас первое место в списке богатейших в отрасли криптовалют также занимает руководитель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием в $10,5 млрд (в 2022 г. его состояние оценивалось в $65 млрд). На втором месте оказался создатель криптобиржы MtGox и сооснователь блокчейнов Ripple и Stellar Джед Маккалеб с активами в $2,4 млрд, вместо $2,5 млрд в прошлом году.

На третьем и четвертом месте оказались криптомиллиардеры с состоянием по $2,2 млрд каждый – руководитель Coinbase Брайн Армстронг ($6,6 млрд в 2022 г.) и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен ($4,3 млрд в 2022 г.).

Журнал связывает падение состояний предпринимателей в криптосфере с падением стоимости активов, банкротствами и судебными процессами, – в частности, с арестом основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов после краха биржи криптовалют. 

В прошлом году Бэнкман-Фрид занимал второе место в рейтинге Forbes, а его состояние оценивалось в $24 млрд, однако после его ареста FTX подала на банкротство, а самому Бэнкману-Фриду грозит пожизненное заключение.

Падение FTX началось после статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.

28 марта Бэнкману-Фриду предъявили новое обвинение – в даче взятки в $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам для разморозки счетов своего хедж-фонда. Тогда следствие обвинило его с целью нарушения положений американского закона о противодействии коррупции за рубежом.

Ранее по теме: В Госдуме пообещали легализовать криптовалюту в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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