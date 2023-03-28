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Основателя криптобиржи FTX обвинили в даче взятки китайским чиновникам

Ведомости

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам, передает агентство Associated Press со ссылкой на обвинительное заключение. Он переводил деньги с целью разморозки счетов своего хедж-фонда.

Как пишет агентство, в ноябре 2021 г. Бэнкман-Фрид перевел около $40 млн в виде криптовалюты с основного счета хедж-фонда Alameda Research на частный криптовалютный кошелек. После этого счета были разморожены, а Бэнкман-Фрид распорядился перевести еще десятки миллионов долларов в виде криптовалюты.

Следствие обвиняет основателя криптобиржи в сговоре с целью нарушения положений американского закона о противодействии коррупции за рубежом.

Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов. Регулятор считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США. Бизнесмен продвигал среди инвесторов FTX как безопасную платформу для торговли криптоактивами, в то время как FTX переводила средства клиентов в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC. Бэнкман-Фрид, утверждает SEC, использовал объединенные средства клиентов FTX в Alameda для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, «щедрых покупок недвижимости» и крупных политических пожертвований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных