Основателя криптобиржи FTX обвинили в даче взятки китайским чиновникам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов. Регулятор считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США. Бизнесмен продвигал среди инвесторов FTX как безопасную платформу для торговли криптоактивами, в то время как FTX переводила средства клиентов в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC. Бэнкман-Фрид, утверждает SEC, использовал объединенные средства клиентов FTX в Alameda для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, «щедрых покупок недвижимости» и крупных политических пожертвований.