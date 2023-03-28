Основателя криптобиржи FTX обвинили в даче взятки китайским чиновникам
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам, передает агентство Associated Press со ссылкой на обвинительное заключение. Он переводил деньги с целью разморозки счетов своего хедж-фонда.
Как пишет агентство, в ноябре 2021 г. Бэнкман-Фрид перевел около $40 млн в виде криптовалюты с основного счета хедж-фонда Alameda Research на частный криптовалютный кошелек. После этого счета были разморожены, а Бэнкман-Фрид распорядился перевести еще десятки миллионов долларов в виде криптовалюты.
Следствие обвиняет основателя криптобиржи в сговоре с целью нарушения положений американского закона о противодействии коррупции за рубежом.
Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов. Регулятор считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США. Бизнесмен продвигал среди инвесторов FTX как безопасную платформу для торговли криптоактивами, в то время как FTX переводила средства клиентов в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC. Бэнкман-Фрид, утверждает SEC, использовал объединенные средства клиентов FTX в Alameda для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, «щедрых покупок недвижимости» и крупных политических пожертвований.