В Госдуме пообещали легализовать криптовалюту в 2023 году

17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу, вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Данную инициативу, как писали «Ведомости», криптосообщество раскритиковало.