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Финансы

В Госдуме пообещали легализовать криптовалюту в 2023 году

Ведомости

Криптовалюта буде легиализована в России в следующем году, но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума РБК «Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы», передает ТАСС.

«Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет... могу только однозначно сказать, что ее нельзя будет использовать в РФ как платежное средство для внутренних расчетов», – сказал он.

Криптовалюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию, подчеркнул депутат. 

«Она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования», – пояснил Аксаков.

Депутат отметил, что законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывали принять до конца года, однако необходимые согласования все еще идут.

17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу, вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Данную инициативу, как писали «Ведомости», криптосообщество раскритиковало.

В конце мая ЦБ сообщил, что смягчил позицию по использованию криптовалют за пределами России и во внешней торговле. Изначально Банк России выступал категорически против майнинга и оборота криптовалюты. Также он критиковал проект федерального закона Минфина «О цифровой валюте», который предполагает создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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