Дуров объяснил банкротство криптобиржи FTX
Криптобиржа FTX обанкротилась из-за своей излишней централизации, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«Блокчейн-индустрия была построена на обещании децентрализации, но в итоге оказалась сосредоточенной в руках немногих, кто начал злоупотреблять своей властью. В результате многие люди потеряли свои деньги, когда FTX, одна из крупнейших бирж, обанкротилась», — отметил Дуров.
По его словам, проекты, основанные на блокчейне, должны вернуться к своим корням – децентрализации. Пользователи криптовалюты должны перейти на автономные кошельки, которые не полагаются ни на одну третью сторону.
В начале ноября FTX подала заявление о банкротстве. Глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».
После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид.
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