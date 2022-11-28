Криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве
Американская криптовалютная биржа BlockFi, тесно сотрудничавшая с разорившейся криптобиржей FTX, заявила о банкротстве, передает газета The Wall Street Journal.
Как указывает издание, криптобиржа аккумулировала депозиты пользователей в криптовалюте в объеме примерно от $14 до $20 млрд и выдала под их залог кредиты на $7,5 млрд. Биржа активно привлекала финансирование от FTX, которая в определенный момент рассматривала возможность приобретения BlockFi.
В заявлении на сайте биржи говорится, что BlockFi сосредоточится на взыскании всех обязательств со своих контрагентов, в число которых входит FTX и связанные с ней юридические лица. Reuters пишет, что у BlockFi есть задолженность перед более чем 100 000 кредиторов.
В начале ноября FTX подала заявление о банкротстве. Глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».
После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид.
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