Криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве

В заявлении на сайте биржи говорится, что BlockFi сосредоточится на взыскании всех обязательств со своих контрагентов, в число которых входит FTX и связанные с ней юридические лица. Reuters пишет, что у BlockFi есть задолженность перед более чем 100 000 кредиторов.