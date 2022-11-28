Криптосообщество раскритиковало новый законопроект о майнинге

Индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового законопроекта о майнинге – уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России. Об этом говорится в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), которое она направила 25 ноября в Госдуму главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову (фракция «Справедливая Россия – За правду»), члену комитета по информационной политике, технологиям и связи Антону Ткачеву («Новые люди») и заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву («Единая Россия»). Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников. По его словам, законодательство в таком виде «нанесет России непоправимый вред».