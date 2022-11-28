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Криптосообщество раскритиковало новый законопроект о майнинге

Отрасль не нуждается в излишнем надзоре и вмешательстве ЦБ
Михаил Кузнецов Наталья Заруцкая
Требования к майнерам и пулам будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ, следует из документа / Максим Стулов / Ведомости

Индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового законопроекта о майнинге – уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России. Об этом говорится в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), которое она направила 25 ноября в Госдуму главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову (фракция «Справедливая Россия – За правду»), члену комитета по информационной политике, технологиям и связи Антону Ткачеву («Новые люди») и заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву («Единая Россия»). Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников. По его словам, законодательство в таком виде «нанесет России непоправимый вред».

17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу (добыча криптовалюты несколькими майнерами), вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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