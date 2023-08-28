Газета
Финансы

СМИ: Binance допускает полный уход из России

Ведомости

Криптовалютная биржа Binance рассматривает варианты дальнейшей работы в России, включая полный уход из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя Binance. 

«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход», – сказал он. 

22 августа WSJ сообщила со ссылкой на источник, что минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций. Газета писала, что, поддерживая сделки с использованием карт российских банков, криптобиржа способствует выводу российских средств за рубеж и обходу ограничений.

После этого Binance ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (P2P-платежи – переводы между физлицами). В марте 2023 г. в рамках десятого пакета санкций Евросоюза биржа ввела ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро.

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В апреле 2022 г. после принятия пятого пакета санкций ЕС против России Binance запретила клиентам, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро, торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет, им был доступен только режим «вывод средств». Это ограничение было снято в апреле 2023 г. В Binance подчеркнули, что биржа придерживается всех санкционных правил.

Представитель площадки пояснил «Ведомостям», что юрлицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам из России, а также российским гражданам, за исключением лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ, а также Швейцарии. Однако, по словам собеседника газеты, знакомого с ситуацией, у Binance есть юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России. С помощью них Binance может обслуживать россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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