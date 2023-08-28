СМИ: Binance допускает полный уход из России

Представитель площадки пояснил «Ведомостям», что юрлицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам из России, а также российским гражданам, за исключением лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ, а также Швейцарии. Однако, по словам собеседника газеты, знакомого с ситуацией, у Binance есть юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России. С помощью них Binance может обслуживать россиян.