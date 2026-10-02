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ЕК: цены на газ в Евросоюзе выросли на 140% с начала года

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость газа в Евросоюзе (ЕС) увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились. Об этом в ходе брифинга заявила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

«С февраля мы очень пристально следим за ситуацией с помощью нашей координационной группы по газу и координационной группы по нефти», – сообщила она.

8 сентября Bloomberg писал, что цены на природный газ в Европе достигли максимума с января 2023 г. Трейдеры спешат заполнить хранилища перед зимой на фоне сохраняющейся угрозы перебоев с поставками через Ормузский пролив. По данным агентства, хранилища газа сейчас заполнены всего на 67% при сезонной норме в 83%. В Германии, где расположены крупнейшие в Европе хранилища, они заполнены примерно наполовину.

В конце августа The Guardian писал, что запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне за последние 13 лет. Ситуация вызвала панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. На последней неделе августа заполненность газовых хранилищ в странах ЕС составляла лишь 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. 

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