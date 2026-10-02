ЕК: цены на газ в Евросоюзе выросли на 140% с начала года

8 сентября Bloomberg писал, что цены на природный газ в Европе достигли максимума с января 2023 г. Трейдеры спешат заполнить хранилища перед зимой на фоне сохраняющейся угрозы перебоев с поставками через Ормузский пролив. По данным агентства, хранилища газа сейчас заполнены всего на 67% при сезонной норме в 83%. В Германии, где расположены крупнейшие в Европе хранилища, они заполнены примерно наполовину.