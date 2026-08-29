The Guardian: запасы газа в хранилищах ЕС упали до рекордного минимума за 13 лет

Эталонная цена газа в Европе за последние недели выросла до трехлетних максимумов выше 68 евро за МВтч – более чем вдвое выше показателей начала года. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, без возврата экспорта с Ближнего Востока цены могут подняться выше 100 евро за МВтч, чтобы привлечь достаточные объемы СПГ на фоне конкуренции с азиатскими покупателями. Наиболее острая ситуация сложилась в Западной Европе: в Германии хранилища заполнены примерно наполовину, в Бельгии – на 51%, в Нидерландах – на 45%, тогда как Италии и Польше удалось превысить 80%–ный рубеж.