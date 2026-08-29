The Guardian: запасы газа в хранилищах ЕС упали до рекордного минимума за 13 лет
Запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне за последние 13 лет, пишет The Guardian. Ситуация вызвала панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. На последней неделе августа заполненность газовых хранилищ в странах ЕС составляла лишь 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. Это является одним из самых низких значений для этого времени года за всю историю наблюдений. По оценке аналитика Грега Молнара, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.
Одной из ключевых причин дефицита стало нарушение поставок газа из региона Персидского залива из-за войны США и Израиля против Ирана. Ситуацию усугубили холодное завершение прошлой зимы и повышенная генерация на газе во время летней жары в Европе. Это лето цены на газ оставались относительно стабильными в надежде на возобновление работы Ормузского пролива. Но, по словам главного аналитика по сырьевым товарам скандинавской банковской группы SEB Бьярне Шильдропа, «никто не ожидает, что это произойдет в ближайшее время».
Эталонная цена газа в Европе за последние недели выросла до трехлетних максимумов выше 68 евро за МВтч – более чем вдвое выше показателей начала года. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, без возврата экспорта с Ближнего Востока цены могут подняться выше 100 евро за МВтч, чтобы привлечь достаточные объемы СПГ на фоне конкуренции с азиатскими покупателями. Наиболее острая ситуация сложилась в Западной Европе: в Германии хранилища заполнены примерно наполовину, в Бельгии – на 51%, в Нидерландах – на 45%, тогда как Италии и Польше удалось превысить 80%–ный рубеж.
Великобритания, один из крупнейших потребителей газа в Европе, обладает одними из самых низких мощностей по хранению. Глава Centrica Крис О’Ши заявил, что у страны «почти нет газа в хранилищах» к предстоящей зиме. Власти рассматривают возможность прямой финансовой поддержки газовой инфраструктуры, а регулятор Ofgem уже объявил о росте типичных счетов за газ и электроэнергию на 4% с октября после увеличения на 13% в начале июля.
В ЕС из-за жары и проблем с атомной энергетикой вырос расход газа: с конца июня потребление увеличилось на 34% в годовом выражении, сообщил руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. В июле закачка в ПХГ стала минимальной за шесть лет, запасы упали до 55%.
«РИА Новости» со ссылкой на ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщало, что в июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали 964 млн куб. м, что в 1,5 раза превышает уровень июля 2025 г. Этот показатель является максимальным для июля с 2022 г., когда было отобрано 1,4 млрд куб.м. По данным на 4 августа, суточная закачка газа в подземные хранилища Европы достигла рекордно низкого для этого дня уровня с 2012 г.