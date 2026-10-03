«Газпром» сообщил о минимальном запасе газа у Прибалтики
По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность Инчукалнского ПХГ на 1 октября составила 49%, установив исторический минимум для этой даты. Нетто-закачка в хранилище в III квартале стала наименьшей за все годы наблюдений.
Перед отопительным сезоном запасы газа в ПХГ Европы остаются ниже прежних минимумов. На 1 октября хранилища заполнены на 72%, активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.
Как сообщило издание Politico, Еврокомиссия призвала страны Европейского союза сократить потребление газа и электроэнергии для сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса. Письмо комиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена министрам стран ЕС было датировано 25 сентября.
По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 22 сентября подземные газохранилища Европы заполнены лишь на 70,24%. Это минимальный показатель для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. Базовый целевой показатель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября.