«Газпром» сообщил о минимальном запасе газа у Прибалтики

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 22 сентября подземные газохранилища Европы заполнены лишь на 70,24%. Это минимальный показатель для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. Базовый целевой показатель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября.