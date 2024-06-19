Путин написал статью об отношениях с Вьетнамом

Президент отметил, что в 2023 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%, а в I квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны также имеют возможность осуществлять расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. Согласно статье Путина, в прошлом году такие сделки составили более 40% двусторонних торговых операций. В I квартале текущего года этот показатель достиг почти 60%. В обеспечении финансовых операций ключевую роль играет Вьетнамско-Российский совместный банк.