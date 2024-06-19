Путин написал статью об отношениях с Вьетнамом

Путин написал статью об отношениях с ВьетнамомПрезидент отметил схожую позицию стран по АТР и поблагодарил Вьетнам за позицию по Украине
Президент России Владимир Путин написал статью об отношениях РФ и Вьетнама в преддверии своего визита в страну. Соответствующий материал опубликовала вьетнамская газета «Нянзан».
В начале статьи глава государства отметил, что предстоящий визит во Вьетнам – символическое событие, которое состоится в 30-летие со дня подписания Договора об основах дружественных отношений между странами. Этот документ открыл большие возможности для развития связей между РФ и Вьетнамом.
«Мы ценим, что наши две страны имеют близкие подходы по актуальным и важным вопросам международной повестки дня», – сказано в статье. Путин подчеркнул, что Россия и Вьетнам имеют схожие оценки по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому кризису.
Президент отметил, что в 2023 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%, а в I квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны также имеют возможность осуществлять расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. Согласно статье Путина, в прошлом году такие сделки составили более 40% двусторонних торговых операций. В I квартале текущего года этот показатель достиг почти 60%. В обеспечении финансовых операций ключевую роль играет Вьетнамско-Российский совместный банк.
В статье Путин также подчеркнул, что энергетика остается сферой стратегического значения в отношениях России и Вьетнама. Объемы добычи нефти российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» за последние годы превысил 250 млн т. Другая совместная компания «Русвьетпетро», которая работает в Ненецком автономном округе, добыла более 35 млн т нефти.
Глава государства сообщил, что компания «Новатэк» планирует развернуть проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) на территории Вьетнама. Помимо этого, обе стороны настроены на реализацию инициативы по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме при поддержке госкорпорации «Росатом». Путин подчеркнул, что компания «Русгидро» заинтересована в участии в восстановлении гидроэлектростанций на реках Вьетнама и увеличении их мощностей.
Путин также отметил, что совместное предприятие «ГАЗ-Тханьдат» собирает автомобили под брендом «ГАЗ» в Дананге. Он выразил надежду, что вьетнамские инвесторы будут более активно использовать возможности российского рынка. Он привел в пример вьетнамскую компанию TH Group, которая воспользовалась этой возможностью и строит заводы по переработке молока в Приморском крае, Московской и Калужской областях.
В заключение материала президент России обратил внимание на сотрудничество в сфере образования и туризма. Он сообщил, что Москва продолжит реализацию студенческих обменов между странами. По его словам, ярким примером сотрудничества в сфере образования является деятельность Тропического центра. Что касается туризма, Путин подчеркнул, что Россия и Вьетнам в ближайшем будущем увеличат количество прямых рейсов.
Во Вьетнам Путин приедет 19 июня. Он встретится с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов и примут совместное заявление.