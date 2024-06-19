Россия может подписать стратегию развития Тропического центра во Вьетнаме
В ближайшее время Россия и Вьетнам могут подписать стратегию развития совместного Тропического центра до 2035 г., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко в ходе визита во Вьетнам посетил Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В центре, как отметили в пресс-службе кабмина, на постоянной основе работают несколько десятков российских специалистов.
«Ежегодно около 3000 вьетнамских студентов проходят обучение в российских университетах, из них более 70% – в пределах квоты правительства РФ», – рассказал вице-премьер.
Вице-премьер также посетил филиал Института русского языка им. Александра Пушкина. Пресс-служба правительства сообщила, что для более быстрой адаптации и изучения русского языка в рамках консорциума планируется использовать площадку ханойского филиала Института русского языка им. Пушкина.
Во Вьетнам планируется визит президента России Владимира Путина. Глава государства приедет в страну по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
В ходе визита стороны обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг говорил, что визит президента России Владимира Путина во Вьетнам поможет подтвердить позиции и престиж азиатского государства.