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Россия может подписать стратегию развития Тропического центра во Вьетнаме

Ведомости

В ближайшее время Россия и Вьетнам могут подписать стратегию развития совместного Тропического центра до 2035 г., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко в ходе визита во Вьетнам посетил Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В центре, как отметили в пресс-службе кабмина, на постоянной основе работают несколько десятков российских специалистов.

«Ежегодно около 3000 вьетнамских студентов проходят обучение в российских университетах, из них более 70% – в пределах квоты правительства РФ», – рассказал вице-премьер.

Вице-премьер также посетил филиал Института русского языка им. Александра Пушкина. Пресс-служба правительства сообщила, что для более быстрой адаптации и изучения русского языка в рамках консорциума планируется использовать площадку ханойского филиала Института русского языка им. Пушкина.

Во Вьетнам планируется визит президента России Владимира Путина. Глава государства приедет в страну по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

В ходе визита стороны обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг говорил, что визит президента России Владимира Путина во Вьетнам поможет подтвердить позиции и престиж азиатского государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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