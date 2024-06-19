Россия может подписать стратегию развития Тропического центра во Вьетнаме

В ходе визита стороны обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.