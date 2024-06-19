Во Вьетнаме считают визит Путина подтверждением престижа страны

В Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов и примут совместное заявление.