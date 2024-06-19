Во Вьетнаме считают визит Путина подтверждением престижа страны
Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам поможет подтвердить позиции и престиж азиатского государства. Об этом заявил в интервью вьетнамскому национальному новостному агентству VNA секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг.
Поездка Путина во Вьетнам демонстрирует, считает он, высокую оценку Россией потенциала, положения и престижа Вьетнама после 40-летней политики обновления.
«Это также демонстрирует уважение российского лидера к руководству КПВ (Коммунистической партии Вьетнама) и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений», – пояснил председатель комиссии (цитата по «РИА Новости»).
Во Вьетнам Путин приедет по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
В Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов и примут совместное заявление.