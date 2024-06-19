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Во Вьетнаме считают визит Путина подтверждением престижа страны

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам поможет подтвердить позиции и престиж азиатского государства. Об этом заявил в интервью вьетнамскому национальному новостному агентству VNA секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг.

Поездка Путина во Вьетнам демонстрирует, считает он, высокую оценку Россией потенциала, положения и престижа Вьетнама после 40-летней политики обновления.

«Это также демонстрирует уважение российского лидера к руководству КПВ (Коммунистической партии Вьетнама) и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений», – пояснил председатель комиссии (цитата по «РИА Новости»).

Во Вьетнам Путин приедет по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

В Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов и примут совместное заявление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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