Путин: договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии

Путин: договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессииПрезидент РФ также не исключил военно-техническое сотрудничество между странами
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Россия не исключает военно-техническое сотрудничество с КНДР, добавил он. Путин назвал договор «прорывным документом», уточнив, что он отражает стремление двух стран «поднять отношения на новый качественный уровень».
Президент РФ напомнил о заявлениях США и других стран НАТО о поставках дальнобойного оружия, истребителей F-16 и другого вооружения для ударов по территории России. Президент РФ отметил, что такие шаги являются «грубым нарушением взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств». Он подчеркнул, что ни Россия, ни Северная Корея «не приемлют язык шантажа и диктата».
После подписания договора Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником». Он заявил, что соглашение носит миролюбивый и оборонительный характер и направлено на построение многополярного мира. Договор предполагает развитие сотрудничества России и КНДР, в том числе в сфере экономики, политики, культуры и в военной области. По мнению Ким Чен Ына, подписанный договор свидетельствует о «новом высоком уровне союзнических отношений» двух стран.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе.
По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Новое межгосударственное соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г., отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.