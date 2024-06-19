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Путин: договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии

Президент РФ также не исключил военно-техническое сотрудничество между странами
Анастасия Швецова
Пресс-служба президента РФ

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – подчеркнул российский лидер. 

Кроме того, Россия не исключает военно-техническое сотрудничество с КНДР, добавил он. Путин назвал договор «прорывным документом», уточнив, что он отражает стремление двух стран «поднять отношения на новый качественный уровень».

Президент РФ напомнил о заявлениях США и других стран НАТО о поставках дальнобойного оружия, истребителей F-16 и другого вооружения для ударов по территории России. Президент РФ отметил, что такие шаги являются «грубым нарушением взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств». Он подчеркнул, что ни Россия, ни Северная Корея «не приемлют язык шантажа и диктата».

После подписания договора Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником». Он заявил, что соглашение носит миролюбивый и оборонительный характер и направлено на построение многополярного мира. Договор предполагает развитие сотрудничества России и КНДР, в том числе в сфере экономики, политики, культуры и в военной области. По мнению Ким Чен Ына, подписанный договор свидетельствует о «новом высоком уровне союзнических отношений» двух стран.

Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе.

По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Новое межгосударственное соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г., отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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