Путин: договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии

Президент РФ напомнил о заявлениях США и других стран НАТО о поставках дальнобойного оружия, истребителей F-16 и другого вооружения для ударов по территории России. Президент РФ отметил, что такие шаги являются «грубым нарушением взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств». Он подчеркнул, что ни Россия, ни Северная Корея «не приемлют язык шантажа и диктата».