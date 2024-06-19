Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервиз
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин преподнес Киму еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Ушаков не стал уточнять, что именно северокорейский лидер вручил российскому президенту в ответ. По его словам, подарки «связаны с изображением президента». Ушаков добавил, что среди них есть несколько вариантов изображений, включая бюсты.
В феврале Путин уже дарил Aurus Киму. Северокорейская сторона тогда отметила, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР. 15 марта Ким впервые прибыл на российском автомобиле на публичное мероприятие.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.