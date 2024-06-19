Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервиз

Путин преподнес Киму еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Ушаков не стал уточнять, что именно северокорейский лидер вручил российскому президенту в ответ. По его словам, подарки «связаны с изображением президента». Ушаков добавил, что среди них есть несколько вариантов изображений, включая бюсты.