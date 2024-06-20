Что западные СМИ написали о визите Путина в КНДР

Что западные СМИ написали о визите Путина в КНДРОни опасаются возможностей Северной Кореи по обновлению ВПК
Подписание Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве встревожило западную прессу. Развитие экономики Северной Кореи блокировалось санкциями, к которым когда-то присоединялась и РФ. Но теперь благодаря партнерству с Россией у КНДР будет больше возможностей. Особенно беспокоит Запад новые возможности страны по обновлению своего военно-промышленного комплекса.
Владимир Путин посетил КНДР впервые за 24 года и стал первым крупным главой государства, побывавшем в Северной Корее после пандемии. В колонке, опубликованной в главной государственной газете Северной Кореи «Нодон синмун» накануне своего прибытия, Путин осудил всемирную неоколониалистскую диктатуру США и похвалил Ким Чен Ына за сопротивление экономическому давлению Запада.
Джоэл Гинто, BBC
Отношения между Россией и Северной Кореей находятся на уровне, невиданном со времен Советского Союза, говорит директор корейской программы Вашингтонского центра Стимсона Дженни Таун. «Хотя устойчивость этих отношений еще предстоит оценить, в краткосрочной перспективе Путин и Ким Чен Ын пожнут плоды своей солидарности в том, что они назвали войной против Запада», – отметил он.
Москва получает материальную поддержку от Северной Кореи, в то время как Пхеньян, вероятно, получает техническую поддержку от России.
Объединившись, Путин и Ким пытаются создать «альтернативную сеть», которая была бы недоступна санкциям Запада, говорит эксперт по Северной Корее из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис. «США и другие страны будут продолжать осуждать это сотрудничество, но, кроме жестких заявлений, им больше нечего сделать», – добавил он.
Чхве Сан Хун, The New York Times
Альянс Путина-Кима встревожил Вашингтон и его союзников, особенно Южную Корею, поскольку он угрожает подорвать их усилия по ограничению ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Это также представляет угрозу глобальному стремлению к нераспространению ядерного оружия. Москва когда-то присоединилась к Соединенным Штатам в введении санкций ООН против таких стран, как Северная Корея и Иран, из-за их ядерных программ, но эти дни, похоже, прошли.
Симона Маккарти, Манвина Сури, Лукас Лилиехольм, CNN
Развивающиеся отношения вызвали обеспокоенность как в Сеуле, так и в Вашингтоне не только по поводу поставок оружия Северной Кореей России, но и в связи с перспективой передачи Москвой своих передовых военных технологий для оказания помощи Пхеньяну в его военной программе, на которую распространяются жесткие санкции.
Al Jazeera
Корреспондент Роб Макбрайд передает, что лидеры двух стран стремились «предстать перед миром единым лицом, несмотря на различные кризисы, с которыми они сталкиваются». Это была демонстрация силы, единства, свидетельствующая о том, что они верят и хотят, чтобы другие люди верили в новую эру в их отношениях.
Чарли Кэмпбелл, The Time
«Это действительно снимает некоторое давление с экономики Северной Кореи, и я ожидаю, что она восстановится, – говорит профессор корееведения Калифорнийского университета в Сан-Диего Стефан Хаггард. – По сути, это позитивная встряска для страны. Она может производить боеприпасы и получать взамен продовольствие и, возможно, топливо».
Дэсл Юн, Энн Симмонс, The Wall Street Journal
«Ситуация в мире, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, очень напряженная. Укрепление связей и сотрудничества со всеми странами, которые поддерживают политику России, очевидно, важно сейчас как никогда», – отметил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН при Институте Китая и современной Азии Александр Жебин.
Джастин Маккарри, The Guardian
Более 90% торгового оборота Северной Кореи приходится на Китай, и он является ее самым надежным донором и дипломатическим союзником. Но, как показал визит Владимира Путина в Пхеньян, на поведение изолированного государства все больше влияют его связи с Россией в области безопасности и экономики.
Лори Чен, Джош Смит, Reuters
«У Китая есть определенные сомнения относительно углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией, которое может подорвать монополию Пекина на геополитическое влияние на Пхеньян», – сказал Тонг Чжао.
Китай также старается не создавать впечатления о фактическом союзе между Пекином, Москвой и Пхеньяном, поскольку это не поможет Китаю поддерживать практическое сотрудничество с ключевыми западными странами.
Элли Кук, Newsweek
Украина, хотя и получает сейчас новые поставки, обещанные США в конце апреля, столкнулась с продвижением России на восточном фронте и продолжающимися ракетными обстрелами и бомбардировками с беспилотников ее основных узлов и инфраструктуры. Хотя Россия перевела свою оборонную промышленность на военные рельсы, помощь из Северной Кореи могут еще больше осложнить ситуацию на Украине.
Фрида Гитис, CNN
У союзников есть веские основания полагать, что Путин стремится пережить поддержку Запада. Путину, который вместе со своими друзьями в Иране, России, Китае и Северной Корее хотел бы увидеть конец глобального порядка, возглавляемого США и западными демократиями, необходимо обеспечить достаточное количество вооружений, чтобы продолжать наступление в ближайшие месяцы.
Часть его плана, вероятно, состоит в том, чтобы поддерживать давление до тех пор, пока общественность в западных странах не устанет поддерживать Киев, а их правые лидеры – возможно, Трамп в Белом доме и другие единомышленники в Европе – не выбьют почву из-под Украины.