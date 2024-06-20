Что западные СМИ написали о визите Путина в КНДР

Корреспондент Роб Макбрайд передает, что лидеры двух стран стремились «предстать перед миром единым лицом, несмотря на различные кризисы, с которыми они сталкиваются». Это была демонстрация силы, единства, свидетельствующая о том, что они верят и хотят, чтобы другие люди верили в новую эру в их отношениях.