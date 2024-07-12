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Рябков: ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки

Ведомости

По опыту спецоперации выяснилось, что ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере», – считает Рябков.

20 июня президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во время своего визита во Вьетнам заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину будет зависеть от понижения порога применения ядерного оружия на Западе. В частности, по словам президента, идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».

Президент подчеркнул, что России пока не нужен превентивный удар, так как на встречном ударе «противник будет гарантированно уничтожен».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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