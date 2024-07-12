Рябков: ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки
По опыту спецоперации выяснилось, что ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере», – считает Рябков.
20 июня президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во время своего визита во Вьетнам заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину будет зависеть от понижения порога применения ядерного оружия на Западе. В частности, по словам президента, идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
Президент подчеркнул, что России пока не нужен превентивный удар, так как на встречном ударе «противник будет гарантированно уничтожен».