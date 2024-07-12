Рябков: ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки

20 июня президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во время своего визита во Вьетнам заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину будет зависеть от понижения порога применения ядерного оружия на Западе. В частности, по словам президента, идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».