США тайно обновили ядерную стратегию

США тайно обновили ядерную стратегиюВ ней больше внимания уделено Китаю
Президент США Джо Байден в марте тайно одобрил план новой ядерной стратегии. Об этом cообщила газета The New York Times (NYT). По данным издания, в новой версии «Руководства по применению ядерного оружия» (Nuclear Employment Guidance), которое пересматривается каждые четыре года, подчеркивается необходимость создания условий, в которых США смогут противостоять «совместному ядерному вызову» со стороны Китая, России и КНДР.
Как сообщила NYT, документ настолько секретный, что нет ни одной электронной копии, а бумажные получают только несколько высокопоставленных американских политических и военных чиновников. Предполагается, что обновленная стратегия будет передана в конгресс ближе к концу президентства Байдена. При этом намеки о документе были еще в начале лета, пишет NYT, ссылаясь на заявления двух сотрудников правительства. Один из них – помощник министра обороны по вопросам космической политики Випин Наранг – заявил в начале августа, что в новом документе усиленное внимание уделяется растущему ядерному потенциалу Китая. Другой – координатор вопросов политики разоружения в совете по нацбезопасности США Парнай Вадди – упомянул в начале июня о возможности наращивания американского ядерного арсенала в связи с усилившимися вызовами в этой сфере со стороны Китая и России.