США тайно обновили ядерную стратегию

Как сообщила NYT, документ настолько секретный, что нет ни одной электронной копии, а бумажные получают только несколько высокопоставленных американских политических и военных чиновников. Предполагается, что обновленная стратегия будет передана в конгресс ближе к концу президентства Байдена. При этом намеки о документе были еще в начале лета, пишет NYT, ссылаясь на заявления двух сотрудников правительства. Один из них – помощник министра обороны по вопросам космической политики Випин Наранг – заявил в начале августа, что в новом документе усиленное внимание уделяется растущему ядерному потенциалу Китая. Другой – координатор вопросов политики разоружения в совете по нацбезопасности США Парнай Вадди – упомянул в начале июня о возможности наращивания американского ядерного арсенала в связи с усилившимися вызовами в этой сфере со стороны Китая и России.