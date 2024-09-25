Небензя: Зеленский пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы убедить западные страны поднять ставки в конфликте на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Небензи, заседание СБ ООН 24 сентября было собрано специально ради выступления Зеленского, чтобы «осудить Россию». Он отметил, что Запад решил «забить эфир» темой украинского конфликта, которая уже «набила оскомину» другим странам.
Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
Президент Украины объяснял, что план направлен на укрепление ВСУ, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.