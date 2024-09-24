Небензя: Зеленскому предоставили «концертную площадку» на заседании СБ ООН

«Это могло бы быть даже в чем-то забавной иллюстрацией того, насколько эти страны зависимы в своих внешнеполитических установках от "старших" братьев по натовскому лагерю, если бы не являлось одновременно очередным печальным примером того, как коллективный Запад в угоду своим геополитическим интересам наносит новые и новые удары по авторитету СБ ООН», – заявил дипломат.