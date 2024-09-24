Небензя: Зеленскому предоставили «концертную площадку» на заседании СБ ООН
Постпред от России в ООН Василий Небензя сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому была предоставлена «концертная площадка». Об этом сообщает пресс-служба постпреда в Telegram-канале со ссылкой на заявление дипломата до заседания Совета безопасности (СБ) ООН 24 сентября.
По словам дипломата, в ходе заседания мог состояться «интересный разговор», однако Запад решил «забить эфир» темой украинского конфликта. По словам Небензи, эта тема уже «набила оскомину» другим странам. Он также сообщил, что сегодняшнее заседание было собрано специально ради выступления Зеленского, чтобы «осудить Россию».
«Это могло бы быть даже в чем-то забавной иллюстрацией того, насколько эти страны зависимы в своих внешнеполитических установках от "старших" братьев по натовскому лагерю, если бы не являлось одновременно очередным печальным примером того, как коллективный Запад в угоду своим геополитическим интересам наносит новые и новые удары по авторитету СБ ООН», – заявил дипломат.
21 сентября Небензя заявил о попытке развязать новую войну на Ближнем Востоке. Он сообщил, что взрывы пейджеров в Ливане были устроены с целью спровоцировать новую войну.