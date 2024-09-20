Небензя заявил о попытке развязать новую войну на Ближнем Востоке
Взрывы пейджеров в Ливане были устроены с целью спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации.
«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну», – сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка. По словам посла Ирана в Ливане Моджтаба Амани, взорвавшиеся пейджеры в Ливане использовались в мирных целях, в частности, в больницах и детсадах: на них приходили сигналы тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля.
18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. С того момента ЦАХАЛ совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.