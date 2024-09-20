Посол Ирана: взорвавшиеся пейджеры использовались в больницах и детсадах Ливана

«Амани также высоко оценил оперативные действия правительства по доставке большого количества раненых в больницы страны, заявив, что все эти пейджеры имели гуманитарное (а не политическое) назначение и были распространены между больницами и детскими садами только для того, чтобы информировать о возможности новых нападений сионистского режима», – говорится в сообщении.