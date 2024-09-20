Посол Ирана: взорвавшиеся пейджеры использовались в больницах и детсадах Ливана
Взорвавшиеся пейджеры в Ливане использовались в мирных целях, в частности, в больницах и детсадах: на них приходили сигналы тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля. Об этом сообщил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани на встрече с представителем правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, передает IRNA.
«Амани также высоко оценил оперативные действия правительства по доставке большого количества раненых в больницы страны, заявив, что все эти пейджеры имели гуманитарное (а не политическое) назначение и были распространены между больницами и детскими садами только для того, чтобы информировать о возможности новых нападений сионистского режима», – говорится в сообщении.
Иранский посол также пострадал во время серии взрывов в Ливане 17 сентября. Его госпитализировали, но сообщалось, что его ранение не представляет угрозы для жизни.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.
18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. С того момента ЦАХАЛ совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.