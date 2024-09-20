WP: операция по взрывам пейджеров в Ливане может быть первым этапом войны
Приписываемая Израилю операция по массовой детонации пейджеров в Ливане может быть только первым этапом расширенного конфликта. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника израильской разведки «Моссад» Дани Ятома.
Ятом сообщил, что взрывы пейджеров могут быть началом более крупного конфликта. Он также подчеркнул, что США давят на Израиль, чтобы он не начал войну. Эксперт напоминает, что остается непонятным, завершена операция или нет, а также стоит ли ожидать новых действий в ближайшее время.
За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло уже до 37 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в ливанской минздраве, передает Al Jazeera. Издание отмечает, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.