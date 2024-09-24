WP: переговоры об ударах по России разделили союзников США

По информации издания, продолжающаяся дискуссия также отдаляет администрацию президента США Джо Байдена от конгресса. По словам источников, отсутствие четкой позиции Вашингтона сбивает с толку союзников в Европе. WP со ссылкой на американскую сторону сообщает, что отсутствие четкой позиции Вашингтона остается мерой безопасности по предотвращению эскалации. Члены и сторонники республиканской партии, в частности и кандидат в президенты США Дональд Трамп, заявляли об этом как о сильном аргументе, заявляет издание. Отмечается, что бывший кандидат Роберт Кеннеди и сын Трампа – Дональд Трамп-младший 17 сентября опубликовали совместную статью, где предупреждали о риске ядерного конфликта в случае разрешения Украине бить ракетами по РФ.