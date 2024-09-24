WP: переговоры об ударах по России разделили союзников США
Переговоры о снятии ограничений на ракетные удары вглубь России разделили администрации Украины и США, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По информации издания, продолжающаяся дискуссия также отдаляет администрацию президента США Джо Байдена от конгресса. По словам источников, отсутствие четкой позиции Вашингтона сбивает с толку союзников в Европе. WP со ссылкой на американскую сторону сообщает, что отсутствие четкой позиции Вашингтона остается мерой безопасности по предотвращению эскалации. Члены и сторонники республиканской партии, в частности и кандидат в президенты США Дональд Трамп, заявляли об этом как о сильном аргументе, заявляет издание. Отмечается, что бывший кандидат Роберт Кеннеди и сын Трампа – Дональд Трамп-младший 17 сентября опубликовали совместную статью, где предупреждали о риске ядерного конфликта в случае разрешения Украине бить ракетами по РФ.
«Мы считаем, что разрешение должно было быть выдано вчера, а не сегодня или завтра», – рассказал изданию неназванный украинский чиновник.
Представители Белого дома и Пентагона говорят, что не услышали убедительных аргументов от украинской стороны о том, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России будут иметь существенное значение на пути к победе в конфликте.
24 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке сообщил, что Лондон и Париж пока не давали разрешения на удары вглубь России.
Согласно ожиданиям, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский представит Байдену так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву. По данным украинского телеканала «Общественное», таких пунктов пять. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а пятого – после завершения конфликта.