Ермак: Лондон и Париж не давали разрешения на удары вглубь России
Великобритания и Франция не давали разрешения на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP для ударов по России. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
23 сентября The Times писала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по России дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow. Неназванный дипломат из одной из натовских стран называл инициативу разрешить Киеву бить по России «британо-американским решением». По его словам, проблема в отсутствии у западных стран понимания, «где на самом деле проходят красные линии».
Согласно ожиданиям, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский представит американскому лидеру Джо Байдену так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву. По данным украинского телеканала «Общественное», таких пунктов пять. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а воплощение пятого после завершения конфликта, передает телеканал.