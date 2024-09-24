Ермак: Лондон и Париж не давали разрешения на удары вглубь России

23 сентября The Times писала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по России дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow. Неназванный дипломат из одной из натовских стран называл инициативу разрешить Киеву бить по России «британо-американским решением». По его словам, проблема в отсутствии у западных стран понимания, «где на самом деле проходят красные линии».