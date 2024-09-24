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Ермак: Лондон и Париж не давали разрешения на удары вглубь России

Ведомости

Великобритания и Франция не давали разрешения на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP для ударов по России. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«Нет», – ответил Ермак на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

23 сентября The Times писала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по России дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow. Неназванный дипломат из одной из натовских стран называл инициативу разрешить Киеву бить по России «британо-американским решением». По его словам, проблема в отсутствии у западных стран понимания, «где на самом деле проходят красные линии».

Согласно ожиданиям, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский представит американскому лидеру Джо Байдену так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву. По данным украинского телеканала «Общественное», таких пунктов пять. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а воплощение пятого после завершения конфликта, передает телеканал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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