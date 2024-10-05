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В Верховной раде призвали распространить боевые действия на Белоруссию

Ведомости

Украина должна распространить боевые действия не только на Курскую область, но и на территорию Белоруссии. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда во время конференции в Вильнюсе, передает украинское издание «Страна».

«Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», – отметил Дунда.

По его мнению, это будет «большой удар» для Москвы.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Он добавил, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что нельзя повторять ошибки прошлого.

В августе над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. 28 сентября министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявлял, что страна даст «незамедлительный ответ», если выяснится, что украинские военнослужащие умышленно применили свои беспилотники по территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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