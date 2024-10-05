В Верховной раде призвали распространить боевые действия на Белоруссию

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Он добавил, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что нельзя повторять ошибки прошлого.