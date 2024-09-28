В Белоруссии пообещали ответить Киеву в случае умышленного удара ВСУ
Белоруссия даст «незамедлительный ответ», если будет установлено, что украинские военные умышленно применили свои беспилотники по территории республики, заявил «РИА Новости» белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.
«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», – сказал он на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, обсуждение этой темы на международных площадках не приносит позитивных результатов, так как в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на российскую спецоперацию на Украине. Минск также пытаются убедить, что появление украинских беспилотников на белорусской территории носит непредумышленный характер.
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. Минск после инцидента с украинскими БПЛА направил обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).