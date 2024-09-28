В Белоруссии пообещали ответить Киеву в случае умышленного удара ВСУ

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. Минск после инцидента с украинскими БПЛА направил обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).