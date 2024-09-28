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В Белоруссии пообещали ответить Киеву в случае умышленного удара ВСУ

Ведомости

Белоруссия даст «незамедлительный ответ», если будет установлено, что украинские военные умышленно применили свои беспилотники по территории республики, заявил «РИА Новости» белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», – сказал он на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, обсуждение этой темы на международных площадках не приносит позитивных результатов, так как в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на российскую спецоперацию на Украине. Минск также пытаются убедить, что появление украинских беспилотников на белорусской территории носит непредумышленный характер.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. Минск после инцидента с украинскими БПЛА направил обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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