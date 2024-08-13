Белоруссия обратилась в ООН и ОБСЕ после атаки дронов ВСУ
Белоруссия направила обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после инцидента с украинскими беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа.
«Белорусская сторона направила обращение, <...> в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», – говорится в заявлении ведомства.
МИД также сообщил, что позицию Белоруссии опубликуют как официальный документ 78-й сессии Генассамблеи ООН. Республика намерена привлекать внимание международных организаций к произошедшему и добиваться правовой оценки. По утверждению внешнеполитического ведомства, ситуация может иметь «крайне пагубные последствия».
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников.