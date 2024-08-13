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Белоруссия обратилась в ООН и ОБСЕ после атаки дронов ВСУ

Ведомости

Белоруссия направила обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после инцидента с украинскими беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа.

«Белорусская сторона направила обращение, <...> в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», – говорится в заявлении ведомства.

МИД также сообщил, что позицию Белоруссии опубликуют как официальный документ 78-й сессии Генассамблеи ООН. Республика намерена привлекать внимание международных организаций к произошедшему и добиваться правовой оценки. По утверждению внешнеполитического ведомства, ситуация может иметь «крайне пагубные последствия».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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