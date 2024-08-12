В небе над Белоруссией 9 августа сбили 13 украинских беспилотников

«Украинцы не знали, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно знали. Они хотели посмотреть, как работает наша [военная] доктрина, тот же самый Договор о коллективной безопасности, наша совместная союзная доктрина. Все это говорит о том, что Беларусь сегодня может принять самые кардинальные меры в отношении тех происков, которые сегодня совершает украинская сторона», – подчеркнул военный эксперт.