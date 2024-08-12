В небе над Белоруссией 9 августа сбили 13 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии сбили над Могилевской областью 13 украинских беспилотников, сообщил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью «БелТА».
«Те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве – 13 беспилотников, которые были сбиты непосредственно над Костюковичами, – это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь в совсем неприглядном виде. Просто показать, что Украина – она безнаказанна», – сказал он.
Было отмечено, что часть беспилотников уничтожил полк противовоздушной обороны с зенитными ракетными комплексами. Оставшиеся дроны были сопровождены радиотехническими войсками и переданы российской стороне, которая уничтожила их в Ярославской и Смоленской областях.
По словам Богоделя, провокацией с ударными беспилотниками украинское руководство попыталось проверить на прочность союзнические отношения Белоруссии и России.
«Украинцы не знали, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно знали. Они хотели посмотреть, как работает наша [военная] доктрина, тот же самый Договор о коллективной безопасности, наша совместная союзная доктрина. Все это говорит о том, что Беларусь сегодня может принять самые кардинальные меры в отношении тех происков, которые сегодня совершает украинская сторона», – подчеркнул военный эксперт.
Об уничтожении силами ПВО нескольких целей, летевших со стороны Украины, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 10 августа. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики. Ранее речь шла о 10 ударных беспилотниках. Белорусский лидер подчеркивал, подобные инциденты уже происходили, они расцениваются Минском как провокации.
В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусский президент приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.
В связи с инцидентом МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Ей был заявлен протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой украинских беспилотников.