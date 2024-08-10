Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны страны Виктор Хренин, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
«Главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любве возможные провокации», – уточнил Хренин.
Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.
10 августа Лукашенко сообщил об уничтожении ПВО Белоруссии нескольких летевших с украинской территории целей, предположительно беспилотников. Инцидент произошел вечером 9 августа на восточном направлении, в Костюковичском районе Могилевской области.
По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на 10 августа 32 БПЛА самолетного типа: 26 над Курской и шесть над Ярославской областями.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже четвертый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).