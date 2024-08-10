Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже четвертый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).