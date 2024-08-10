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Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны страны Виктор Хренин, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

«Главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любве возможные провокации», – уточнил Хренин.

Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.

10 августа Лукашенко сообщил об уничтожении ПВО Белоруссии нескольких летевших с украинской территории целей, предположительно беспилотников. Инцидент произошел вечером 9 августа на восточном направлении, в Костюковичском районе Могилевской области.

По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на 10 августа 32 БПЛА самолетного типа: 26 над Курской и шесть над Ярославской областями.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже четвертый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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