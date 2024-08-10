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Лукашенко заявил об уничтожении над Белоруссией летевших с Украины целей

Ведомости

Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии, ПВО республики уничтожили несколько летевших с украинской территории целей, предположительно беспилотников. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Вооруженные силы Украины (ВСУ), как отметил Лукашенко, нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики. По его данным, инцидент произошел вечером 9 августа на восточном направлении, в Костюковичском районе Могилевской области. 

«Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность», – сказал Лукашенко. 

Силы ПВО уничтожили несколько целей над белорусской территорией в 19:04, уточнил глава государства. Сейчас ведется поиск обломков. Предположительно, это были ударные беспилотники, добавил он. По словам Лукашенко, еще ряд летевших с Украины целей сбили российские средства ПВО под Ярославлем. 

«Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы, и продолжают эскалацию этой напряженности», – добавил президент.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на 10 августа 32 БПЛА самолетного типа: 26 над Курской и шесть над Ярославской областями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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