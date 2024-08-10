Лукашенко заявил об уничтожении над Белоруссией летевших с Украины целей
Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии, ПВО республики уничтожили несколько летевших с украинской территории целей, предположительно беспилотников. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Вооруженные силы Украины (ВСУ), как отметил Лукашенко, нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики. По его данным, инцидент произошел вечером 9 августа на восточном направлении, в Костюковичском районе Могилевской области.
«Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность», – сказал Лукашенко.
Силы ПВО уничтожили несколько целей над белорусской территорией в 19:04, уточнил глава государства. Сейчас ведется поиск обломков. Предположительно, это были ударные беспилотники, добавил он. По словам Лукашенко, еще ряд летевших с Украины целей сбили российские средства ПВО под Ярославлем.
«Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы, и продолжают эскалацию этой напряженности», – добавил президент.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на 10 августа 32 БПЛА самолетного типа: 26 над Курской и шесть над Ярославской областями.