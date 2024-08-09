Минобороны сообщило о переброске РСЗО и артиллерии в Курскую область

До этого мэр Суджи Виталий Слащев сообщил RT, что в регионе идет эвакуация. «Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» – сказал он. Глава Суджанского района Александр Богачев уточнил в разговоре с ТАСС, что эвакуация идет в периоды затишья от обстрелов со стороны ВСУ.