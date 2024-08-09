Минобороны сообщило о переброске РСЗО и артиллерии в Курскую область
В Курскую область направлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания сил в Суджанском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
До этого мэр Суджи Виталий Слащев сообщил RT, что в регионе идет эвакуация. «Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» – сказал он. Глава Суджанского района Александр Богачев уточнил в разговоре с ТАСС, что эвакуация идет в периоды затишья от обстрелов со стороны ВСУ.
Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации – обстановку отнесли к ЧС федерального характера. Это значит, что устранение последствий атак профинансируют из бюджета России. Власти организовали пункты временного размещения. Кабмин по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих.