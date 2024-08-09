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Минобороны сообщило о переброске РСЗО и артиллерии в Курскую область

Ведомости

В Курскую область направлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания сил в Суджанском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, – реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "Камаз"», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

До этого мэр Суджи Виталий Слащев сообщил RT, что в регионе идет эвакуация. «Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» – сказал он. Глава Суджанского района Александр Богачев уточнил в разговоре с ТАСС, что эвакуация идет в периоды затишья от обстрелов со стороны ВСУ.

Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации – обстановку отнесли к ЧС федерального характера. Это значит, что устранение последствий атак профинансируют из бюджета России. Власти организовали пункты временного размещения. Кабмин по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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