Устранение последствий атак в Курской области профинансируют из бюджета России

9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера. При таком статусе жителям положена финансовая помощь – единовременная материальная выплата в размере 15 000 руб., при частичной утрате имущества первой необходимости в размере 75 000 руб., при полной утрате – 150 000 руб. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб., для получивших средний или тяжкий вред здоровью – 600 000 руб., в случаях легкого вреда здоровью – 300 000 руб.