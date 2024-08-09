Устранение последствий атак в Курской области профинансируют из бюджета России
Власти профинансируют устранение последствий ЧС в Курской области из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства России.
«Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
У органов исполнительной власти (ФОИВ) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону, уточнили в представительстве.
9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера. При таком статусе жителям положена финансовая помощь – единовременная материальная выплата в размере 15 000 руб., при частичной утрате имущества первой необходимости в размере 75 000 руб., при полной утрате – 150 000 руб. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб., для получивших средний или тяжкий вред здоровью – 600 000 руб., в случаях легкого вреда здоровью – 300 000 руб.
Кабмин по поручению президента Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома.
Основанием для объявления режима ЧС стала атака ВСУ на Курскую область 6 августа. Численность украинской группировки на тот момент составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
9 августа Минобороны РФ заявило, что российские силы продолжают отражать украинские атаки на Курскую область. Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский. Также в ведомстве подтвердили бои на западной окраине Суджи.