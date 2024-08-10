Белоруссия вызвала временную поверенную в делах Украины из-за инцидента с БПЛА

Белоруссия вызвала временную поверенную в делах Украины из-за инцидента с БПЛАЛукашенко сообщил об уничтожении ПВО нескольких целей
МИД Белоруссии в связи с инцидентом с нарушением украинскими беспилотниками границы страны вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства Белоруссии.
Тимуш был заявлен протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой беспилотников, запущенных с территории Украины.
«Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории», – говорится в сообщении.
В МИДе отметили, что если диппредставительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких инцидентов, будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в стране.
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких летевших с украинской территории целей. По его словам, вооруженные силы Украины нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики.
В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.
В июне начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские. В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск к границе Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что республика является союзником России.