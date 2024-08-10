Белоруссия вызвала временную поверенную в делах Украины из-за инцидента с БПЛА

В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.