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Генштаб ВС Белоруссии: у границы находятся 10 батальонных групп НАТО

Ведомости

Вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские. Об этом заявил в интервью ОНТ начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», – заверил Муравейко.

По словам Муравейко, изначально говорилось, что эти группы размещены временно, но, по словам главы генштаба, «нет ничего более постоянного, чем нечто временное».

Такое соседство «беспокоит, напрягает» Белоруссию и сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие. Одновременно в Генштабе следят за действиями НАТО и изучают его приемы.

21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. В частности, речь идет о воинских частях и подразделениях оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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