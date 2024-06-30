Генштаб ВС Белоруссии: у границы находятся 10 батальонных групп НАТО
Вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские. Об этом заявил в интервью ОНТ начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», – заверил Муравейко.
По словам Муравейко, изначально говорилось, что эти группы размещены временно, но, по словам главы генштаба, «нет ничего более постоянного, чем нечто временное».
Такое соседство «беспокоит, напрягает» Белоруссию и сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие. Одновременно в Генштабе следят за действиями НАТО и изучают его приемы.
21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. В частности, речь идет о воинских частях и подразделениях оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.