В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей

20 июня белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе. По данным госпогранслужбы, на белорусско-украинской границе концентрируются подразделения с тяжелым вооружением, включая боевые бронированные машины Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки «Гепард». В связи с этим Белоруссия увеличивает плотность прикрытия госграницы за счет маневренных групп южного направления и проводит мероприятия по разведке и контролю госграницы.