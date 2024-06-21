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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей

Ведомости

В Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. Об этом сообщило минобороны страны.

Под проверку попали воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

На первом этапе планируется отработать оперативное занятие выбранных районов, их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство. После этого воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

Жителей Белоруссии предупредили, что во время проверки по дорогам может двигаться боевая техника.

20 июня белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе. По данным госпогранслужбы, на белорусско-украинской границе концентрируются подразделения с тяжелым вооружением, включая боевые бронированные машины Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки «Гепард». В связи с этим Белоруссия увеличивает плотность прикрытия госграницы за счет маневренных групп южного направления и проводит мероприятия по разведке и контролю госграницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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