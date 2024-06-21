В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей
В Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. Об этом сообщило минобороны страны.
Под проверку попали воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
На первом этапе планируется отработать оперативное занятие выбранных районов, их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство. После этого воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
Жителей Белоруссии предупредили, что во время проверки по дорогам может двигаться боевая техника.
20 июня белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе. По данным госпогранслужбы, на белорусско-украинской границе концентрируются подразделения с тяжелым вооружением, включая боевые бронированные машины Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки «Гепард». В связи с этим Белоруссия увеличивает плотность прикрытия госграницы за счет маневренных групп южного направления и проводит мероприятия по разведке и контролю госграницы.