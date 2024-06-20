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Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе

Ведомости

Пограничная служба Белоруссии фиксирует увеличение группировки украинских военнослужащих на границе, сообщает пресс-служба белорусского госпогранкомитета.

«В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины», – говорится в сообщении ведомства.

По данным госпогранслужбы, на белорусско-украинской границе концентрируются подразделения с тяжелым вооружением, включая боевые бронированные машины Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки «Гепард». В связи с этим белорусская погранслужба несет службу в усиленном режиме и реагирует на изменения совместно с минобороны страны. Ведомства увеличивают плотность прикрытия госграницы за счет маневренных групп южного направления. Они также проводят мероприятия по разведке и контролю госграницы.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Украина сосредоточила на границе ударную группировку численностью до 114 000 человек. По его словам, из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 000. Хренин добавил, что под видом учений НАТО у границ Белоруссии могут создаваться ударные группировки войск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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