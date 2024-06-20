Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе

По данным госпогранслужбы, на белорусско-украинской границе концентрируются подразделения с тяжелым вооружением, включая боевые бронированные машины Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки «Гепард». В связи с этим белорусская погранслужба несет службу в усиленном режиме и реагирует на изменения совместно с минобороны страны. Ведомства увеличивают плотность прикрытия госграницы за счет маневренных групп южного направления. Они также проводят мероприятия по разведке и контролю госграницы.