Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе
Пограничная служба Белоруссии фиксирует увеличение группировки украинских военнослужащих на границе, сообщает пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
«В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины», – говорится в сообщении ведомства.
По данным госпогранслужбы, на белорусско-украинской границе концентрируются подразделения с тяжелым вооружением, включая боевые бронированные машины Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки «Гепард». В связи с этим белорусская погранслужба несет службу в усиленном режиме и реагирует на изменения совместно с минобороны страны. Ведомства увеличивают плотность прикрытия госграницы за счет маневренных групп южного направления. Они также проводят мероприятия по разведке и контролю госграницы.
В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Украина сосредоточила на границе ударную группировку численностью до 114 000 человек. По его словам, из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 000. Хренин добавил, что под видом учений НАТО у границ Белоруссии могут создаваться ударные группировки войск.