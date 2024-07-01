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Кремль обеспокоен стягиванием войск Украины к границе с Белоруссией

Накануне в минобороны страны сообщили о размещении групп НАТО численностью более 20 000 человек
Ведомости

Стягивание украинских войск к границам с Белоруссией является причиной для беспокойства не только Минска, но и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Белоруссия – это Союзное государство, у нас есть особый формат диалога, по линии всех соответствующих ведомств, в том числе по линии специальных служб. И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут обсудить происходящее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если посчитают это необходимым. О других иностранных лидерах, с которыми у главы государства запланированы встречи на саммите, Кремль сообщит 2 июля.

30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы страны расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские.

29 июня начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик рассказал, что на южной границе республики размещены дополнительные средства ПВО.

Он обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны, и отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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