Кремль обеспокоен стягиванием войск Украины к границе с Белоруссией

Кремль обеспокоен стягиванием войск Украины к границе с БелоруссиейНакануне в минобороны страны сообщили о размещении групп НАТО численностью более 20 000 человек
Стягивание украинских войск к границам с Белоруссией является причиной для беспокойства не только Минска, но и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Белоруссия – это Союзное государство, у нас есть особый формат диалога, по линии всех соответствующих ведомств, в том числе по линии специальных служб. И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут обсудить происходящее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если посчитают это необходимым. О других иностранных лидерах, с которыми у главы государства запланированы встречи на саммите, Кремль сообщит 2 июля.
30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы страны расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские.
29 июня начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик рассказал, что на южной границе республики размещены дополнительные средства ПВО.
Он обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны, и отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».