Белоруссия разместила дополнительные средства ПВО на границе с Украиной
На южной границе Белоруссии размещены дополнительные средства ПВО, сообщил начальник зенитных ракетных войск республики полковник Андрей Северинчик.
Северинчик обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны. Он также отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».
В Белоруссии дополнительно наращены силы и средства разведки, ведется радиолокационная разведка.
«Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы», – говорится в сообщении.
Северинчик также подчеркнул, что Белоруссия готова применить «все имеющиеся силы и средства» для защиты своей территории и граждан.
28 июня министерство обороны Белоруссии сообщило, что на границе с Украиной на дежурство заступил дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом. Решение было принято «в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы».
21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. В частности, речь идет о воинских частях и подразделениях оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Днем ранее сообщалось, что белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе.