Северинчик обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны. Он также отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».