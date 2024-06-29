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Белоруссия разместила дополнительные средства ПВО на границе с Украиной

Ведомости

На южной границе Белоруссии размещены дополнительные средства ПВО, сообщил начальник зенитных ракетных войск республики полковник Андрей Северинчик.

Северинчик обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны. Он также отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».

В Белоруссии дополнительно наращены силы и средства разведки, ведется радиолокационная разведка.

«Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы», – говорится в сообщении.

Северинчик также подчеркнул, что Белоруссия готова применить «все имеющиеся силы и средства» для защиты своей территории и граждан.

28 июня министерство обороны Белоруссии сообщило, что на границе с Украиной на дежурство заступил дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом. Решение было принято «в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы».

21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. В частности, речь идет о воинских частях и подразделениях оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Днем ранее сообщалось, что белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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