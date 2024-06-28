Белоруссия направила на границу с Украиной дивизион «Полонез»
Белорусский дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом заступил на дежурство на границе с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
Командир дивизиона сообщил, что такое решение было принято «в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы».
«Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут», – добавил командир.
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ) Украины . Пограничники зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведдеятельность, в том числе с выходом к госгранице Белоруссии. Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. Такое случилось 26 июня в Ельском районе Гомельской области. На флеш-карте сбитого БПЛА были обнаружены видеофайлы, свидетельствующие о разведке приграничных промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.
21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. На первом этапе планируется отработать оперативное занятие выбранных районов, их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство. После этого воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.