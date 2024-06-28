Белоруссия направила на границу с Украиной дивизион «Полонез»

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ) Украины . Пограничники зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведдеятельность, в том числе с выходом к госгранице Белоруссии. Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. Такое случилось 26 июня в Ельском районе Гомельской области. На флеш-карте сбитого БПЛА были обнаружены видеофайлы, свидетельствующие о разведке приграничных промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.