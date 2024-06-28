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Белоруссия направила на границу с Украиной дивизион «Полонез»

Ведомости

Белорусский дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом заступил на дежурство на границе с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Командир дивизиона сообщил, что такое решение было принято «в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы».

«Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут», – добавил командир.

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ) Украины . Пограничники зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведдеятельность, в том числе с выходом к госгранице Белоруссии. Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. Такое случилось 26 июня в Ельском районе Гомельской области. На флеш-карте сбитого БПЛА были обнаружены видеофайлы, свидетельствующие о разведке приграничных промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.

21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. На первом этапе планируется отработать оперативное занятие выбранных районов, их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство. После этого воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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